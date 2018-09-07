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Genç kıza metrobüste dehşeti yaşatan iki zanlı yakalandı

'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 15:42
Genç kıza metrobüste dehşeti yaşatan iki zanlı yakalandı

Olay 3 Eylül günü Fikirtepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı. Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Genç kıza metrobüste dehşeti yaşatan iki zanlı yakalandı
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