İstanbul'da oto hırsızları sert kayaya çarptı! Polis aracını çalmaya çalışırken böyle yakalandılar...

Edinilen bilgilere göre Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde yaklaşık 1 ayda 10 aracın çalındığı tespit edildi. Konuyla ilgili Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, hırsızların gözlerine kestirdikleri araca önce arakadan hafifçe çarptıkları ardından çarptıkları aracın şoförünü kavga ederek oyaladıkları öğrenildi. Çete üyelerinden bazıları kavga ederek vatandaşı oyalarken diğerlerinin arabayı çaldığı anlaşıldı. "Tıklamacılık" adı verilen bu yöntemi kullanan hırsızlık çetesini tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan çalışmaların devamında çetenin özellikle otoyol ve kavşaklarda hırsızlık yaptığı belirlendi. Çetenin en son, Yavuz Sezgin'e ait olan 34 KF 7567 plakalı lüks aracı Tem Kuzey Yolu Başakşehir yolunda çaldığı anlaşıldı. Teknik çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri çeteyi yakalamak için nefes kesen bir operasyon düzenledi.



Polis aracını çalmaya çalışırken yakalandılar

Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde pusu kuran polis ekipleri çetenin gelmesi için beklemeye başladı. Bir süre sonra, yol kenarında bulunan aracın polis aracı olduğunu fark edemeyen çete, Yavuz Sezgin'den çaldıkları lüks araçla birlikte pusu noktasına geldi. Tıklamacılık yöntemini kullanarak polis aracını çalmaya çalışan oto hırsızlığı çetesi bu kez sert kayaya çarptı. Çete polisin film gibi operasyonuyla yakalandı.



Film gibi operasyon saniye saniye kamerada

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık çetesine düzenlenen film gibi operasyon saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, çetenin polis aracına önce arakadan vurduğu daha sonra ise kavga çıkardığı görülüyor. Polis ekipleri tıklamacılık yöntemini kullanmaya çalışan çeteyi suç üstü yakalıyor.



5 çete üyesinden 4'ü çocuk

Yakalanan 5 çete üyesinden 4'ünün yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi. Yaşları küçük olan Y.A.(15), S.Y.(17), C.E.(15) ve M.E.(15) isimli çete üyeleri Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 18 yaşında olduğu öğrenilen O.Y. ise emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Y.A. ve C.E.'nin hırsızlık suçundan iki gün önce cezaevinden çıktıkları öğrenildi.