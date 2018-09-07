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İstanbulluların pet şişe karşılığında kaç lira alacağı belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geri dönüşüm kapsamında hayata geçirilen 'Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı'na atık pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para yüklenecek. 0,33 litrelik pet şişe atıldığında İstanbulkart'a 2 kuruş, 1 litrelik pet şişe için 6 kuruş ve 1,5 litrelik pet şişe karşılığında 9 kuruş yüklenecek. Kartına yükleme sayısı fazla olanlar, Şehir Tiyatroları’ndan ücretsiz tiyatro bileti alabilecek ve İBB Sosyal Tesisler’inden indirimli yemek yiyebilecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 15:00
İstanbulluların pet şişe karşılığında kaç lira alacağı belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sayısı 30 milyonu aşan ve Türkiye'nin tamamında geçerli olması planlanan İstanbulkart'a pet şişe ve alüminyum içecek kutuları atılarak kredi yüklemesi yapılmasını sağlayan "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" makinelerini tanıttı. Şu anda sayısı 10 olan ve 1 ay sonra 100'e çıkacak konteynerler, ilk önce metro istasyonlarına ve pilot okullara yerleştirilecek. Büyüklüğüne göre pet şişe ve alüminyum içecek kutusu başına 2 kuruştan 9 kuruşa kadar ulaşım kartına yüklenecek. Kartına yükleme sayısı fazla olanlar, Şehir Tiyatroları'ndan ücretsiz tiyatro bileti alabilecek ve İBB Sosyal Tesisler'inden indirimli yemek yiyebilecek.

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İstanbulluların pet şişe karşılığında kaç lira alacağı belli oldu!
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