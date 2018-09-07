Kağıthane'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi...

İstanbul Kağıtahane'de Yahya Albayrak idaresindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet, Kağıthane Tüneli'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Batuhan A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak ise yaralandı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanekaldırılanlan motosiklet sürücüsü Yahya Albayrak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.