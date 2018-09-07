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'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi...

Tüneli'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet devrildi. Kazada bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 09:33
Kağıthane'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi...

İstanbul Kağıtahane'de Yahya Albayrak idaresindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet, Tüneli'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Batuhan A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak ise yaralandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanekaldırılanlan motosiklet sürücüsü Yahya Albayrak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kağıthane'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi...
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