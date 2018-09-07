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Kahramanmaraşlı İsmail ’da öldürüldü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Kahramanmaraşlı İsmail Londra’da öldürüldü
İngiltere'nin başkenti 'da, Türk nüfusunun yoğun olduğu Tottenham bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki 'nun bir mezarlıkta başından vurulmuş halde cesedi bulundu. Uzun yıllardır aynı semtte yaşayan İsmail Tanrıkulu'nun babası Hasan Tanrıkulu'nun İngiliz polisine verdiği ifadede, "Oğlum, pazartesi sabahı kuzeniyle birlikte Tottenham Park Mezarlığı'nın girişine gitmiş. Muhtemelen tanıdıkları biri çağırdığı için gittiler. Sonra mezarlığın hemen girişinde, biri maskeli iki kişi bekliyormuş. Oğlum tek başına kapıdan içeri girdiğinde ateş etmişler" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kahramanmaraşlı İsmail Londra’da öldürüldü
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