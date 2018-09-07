Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karnı burnunda dilenci

Karnı burnunda dilenci

'ın İskenderun İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilik yapan biri hamile dört kadını yakaladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:21
Karnı burnunda dilenci

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik özel bir ekip kurdu. Ekipler dilenenleri takibe aldı. Gün boyu denetim yapan özel ekip, vatandaşlardan para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, insanların merhamet duygularını istismar eden dilencilerle sıkı bir mücadele başlattı.

PARALARA EL KONULDU

Ekiplerin takibine takılan biri hamile dört kadın dilenci, Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerlerindeki paraya el koyan zabıta ekipleri, bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı.

Çalınan koyunlar çalıntı çıktı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karnı burnunda dilenci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN