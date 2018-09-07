Karnı burnunda dilenci

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik özel bir ekip kurdu. Ekipler dilenenleri takibe aldı. Gün boyu denetim yapan özel ekip, vatandaşlardan para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, insanların merhamet duygularını istismar eden dilencilerle sıkı bir mücadele başlattı.

PARALARA EL KONULDU

Ekiplerin takibine takılan biri hamile dört kadın dilenci, Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerlerindeki paraya el koyan zabıta ekipleri, bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı.