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'den İstanbul uyarısı! Hava durumunda sabah ve öğle saatlerine dikkat!

'den İstanbul için uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, , Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji'den ülke genelinde ve İstanbul'da ' nasıl olacak?' sorularının cevabı!

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 09:59
Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu uyarısı! Hava durumunda sabah ve öğle saatlerine dikkat!

Eylül ayına girmemizle beraber ülke genelinde ve İstanbul'da yağışlar etkisini göstermeye başlarken, 'den de peş peşe açıklamaları geliyor. Peki, bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin olmak son hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji'nin yaptığı son dakika değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, , Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı zamanla az bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalyaong>Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı zamanla az bulutlu 31

METEOROLOJİ'DEN ORTA KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunularak, "Orta Karadeniz'de (Bartın-Samsun arasında) halen batı yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın kuvvetini arttırarak, yarın ilk saatlerden (07.09.2018-Cuma, 01.00) itibaren günbatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi günü (08.09.2018, 12.00) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyo" ifadelerine yer verildi.

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