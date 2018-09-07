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uydu’ tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
‘Şeytana uydu’ tutuklandı
'dan 'daki ailesinin yanına tatile gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez'e (72) duyma sorunu olan babası Ali Dönmez'e (80) işitme cihazı alması için para bıraktı. Paranın bir kısmıyla eşine cihaz alan yaşlı kadın geri kalan yaklaşık 10 bin lirayı da cüzdanına koydu. Eve gelen Dönmez, cüzdanı balkona bırakıp içeri girdi. Yaşlı kadını takip eden 3 kişiden biri cüzdanı alıp kaçtı. Çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis şüphelilerden birinin yürüme şeklinden hırsızlık suçundan kaydı bulunan Nuri Alçı olduğunu belirledi. Yakalanan Alçı ifadesinde, " uydum" dedi. Alçı, tutuklandı.
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‘Şeytana uydu’ tutuklandı
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