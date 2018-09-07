Son dakika: İzmir'de denizi kirleten gemi bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE TESPİT EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sızıntıyla ilgili, "Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça ilçesindeki 2.5 kilometrelik alanda etkili olan fuel-oil sızıntıyla ilgili gemiyi tespit ettiklerini bildirdi. Kurum firmaya, 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildiğini ifade ederek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"İzmir ili Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi Bölgesinde meydana felen Fuel-Oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Denizdeki kirliliği tespit etmek amacıyla bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM'a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir. Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir."