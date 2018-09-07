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Son dakika: kardeşinin silahıyla ölen gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

Niğde'de, kız kardeşinin düğününde erkek kardeşinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren 'un (30) vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 13:22
Son dakika: Maganda kardeşinin silahıyla ölen gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 31 Ağustos Cuma günü, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Yapılan sokak düğününde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, gelinin ağabeyi 'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Koyun'a isabet ettiği kurşunun, kardeşi 'un (28) silahından çıktığı saptadı. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düğünde kardeş kurşunuyla gelen ölüm kamerada... Karşılıklı oynadığı kardeşini böyle vurmuş



VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hasan Koyun'un vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Hasan Koyun düğünde oynarken, kardeşi Ramazan Koyun elinde tabancayla havaya ateş etmeye başlıyor. Bu sırada kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Koyun, yere düşüyor.

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Son dakika: Maganda kardeşinin silahıyla ölen gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı
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