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çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Eylül MPİ bilet sorgulama

Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekiliş sonuçları belli oldu! İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişinde de 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye üçüncü kez 4.762.409,28 TL devretti. 6 Eylül 2018 Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 42, 4 bilen kişi sayısı 2.920 oldu. Peki, dün akşam gerçekleşen 6 Eylül çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar neler? MPİ Bilet sorgulama işleminizi haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:15
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Eylül MPİ bilet sorgulama

6 Eylül 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 4.762.409,28 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 42, 4 bilen kişi sayısı 2.920 oldu.

6 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 762 bin 409 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira 75'er kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 278 bin 821 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 647 bin 133 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 736 lira 64 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Eylül MPİ bilet sorgulama
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