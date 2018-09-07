YDS ne zaman saat kaçta yapılacak? 2018 ÖSYM YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YDS sınavına günler kala adaylar çalışmalarını sürdürürken bir yandan da araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM tarafından yılın belirli dönemlerinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), gerek adayların yabancı dil tazminatı almasına olanak sağlıyor gerekse yükseklisans eğitiminde yabancı dil skoru sağlıyor. ÖSYM, 2018 YDS sınavına ilişkin sınav giriş belgelerini sorgulama ekranından açıkladı. Peki, YDS ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte sınav tarihi ve sorgulama ekranı

YDS NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı takvime göre, YDS sınavı 9 Eylül Pazar 2018 saat 10.15'te yapılacak ve üç saat sürecek.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'nin resmi sitesinden yaptığı duyuru şöyle;

"09 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YDS ADAYLARINA UYARI

Twitter üzerinden yapılan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

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