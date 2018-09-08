17 günlük kocasını bıçaklayarak öldürdü

Eskişehir
'de, 17 günlük eşi Semra Çolak
(20) tarafından kalbinden bıçaklanan Yunus Çolak (22), hastanede hayatını kaybetti. Olay geçen salı gecesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kalbinden bıçaklanan Yunus Çolak, hastaneye kaldırıldı. Çolak ifadesinde, polislere bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Şüphelenen polis ise Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı. Semra Çolak polislere, eşiyle tartıştıklarını ve elindeki bıçağı salladığında eşinin yaralandığını itiraf etti. Genç kadın tutuklanırken eşi Yunus Çolak ise dün hayatını kaybetti.