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17 günlük kocasını bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 8.9.2018
17 günlük kocasını bıçaklayarak öldürdü
'de, 17 günlük eşi (20) tarafından kalbinden bıçaklanan Yunus Çolak (22), hastanede hayatını kaybetti. Olay geçen salı gecesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kalbinden bıçaklanan Yunus Çolak, hastaneye kaldırıldı. Çolak ifadesinde, polislere bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Şüphelenen polis ise Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı. Semra Çolak polislere, eşiyle tartıştıklarını ve elindeki bıçağı salladığında eşinin yaralandığını itiraf etti. Genç kadın tutuklanırken eşi Yunus Çolak ise dün hayatını kaybetti.
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17 günlük kocasını bıçaklayarak öldürdü
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