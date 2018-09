BUGÜN NELER OLDU

İçışlerı Bakanlığı, 100 günlük eylem planı kapsamında "Bu yolda hep birlikteyiz"' sloganıyla yeni bir süreç başlattı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:100 günlük eylem planı kapsamında, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak işlemlerle trafik kaza larını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine, emniyet müdürlüklerimize ve jandarma komutanlıklarımıza gönderilmiştir. 22 bin 490 trafik personeline ek olarak 230 bin emniyet ve 100 bin jandarma personelinin kampanyada denetim faaliyetlerinde görev alması için 81 il valiliğine talimat gönderilmiş, 350 bin kolluk personeline konunun tebliğ edilerek, aktif olarak görev almalarının sağlanması istenmiştir. Her jandarma ve her polis arkadaşım trafikteki bütün araçları dışarıdan gözetleyecekler.20 kaza kara noktası tespit ettik ve bunlara özel önlemler aldık. Aynı şekilde maket trafik aracı uygulaması kapsamında 582 maket trafik polisi aracı yerleştirdik ve yerleştirilen bölgelerde trafik kazalarında yüzde 17.5 oranında azalış oldu. Son on yılda nüfusun yüzde 13, tescilli araç sayısının yüzde 65, sürücü belgesinin yüzde 48 oranında artmasına karşılık kazalarda 100 bin araç başına düşen can kaybı yıllık yüzde 4.1 azalmıştır.