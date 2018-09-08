‘Çevreyi kirletmeyin’ dedi ormanlık alanı çöplük yaptı

YAZ sezonunun gözde merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli ve Yayla Sahili'nde yaz döneminde biriken çöpler, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanıyor. Ancak belediyenin çöpleri, katı atık tesisine götürmek yerine, ormanlık alanda oluşturduğu gizli çöplük alanına döktüğü tespit edildi. AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık tarafından yapılan incelemede, ormanlık alanın 200 metre içinde ve ağaçlar nedeniyle çevreden gözükmeyen çöplük ortaya çıktı. Ormanlık alanda biriken çöpler çevre katliamını gözler önüne serdi. Öte yandan alanın girişinde Keşan Belediyesi'nce "Temiz bir çevre için çöp atmayın" yazısı dikkat çekti.

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