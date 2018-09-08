İzmir’de yine estetik ölümü

İzmir
'de geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki İngiliz vatandaşı Leah Cambridge'nin kalça ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, bir kadın daha estetik ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Karın gerdirme (liposuction) ameliyatı için İskenderun'dan İzmir'e gelen ve özel bir hastaneyle anlaşan 43 yaşındaki Meral Kurtulan
isimli kadın, Op. Dr. E.D. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Meral Kurtulan'ın bir gün sonra aniden fenalaştığı ve hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen talihsiz kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından memleket Gaziantep'e gönderildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir'de son iki haftada estetik operasyondan hayatını kaybeden kadın sayısı 2'ye çıktı.