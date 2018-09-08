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’de yine estetik ölümü

Karın gerdirme ameliyatı olmak isteyen , emboli atması sonucu öldü. Geçen hafta da bir İngiliz kadın, estetik ameliyatı olduktan sonra yaşamını yitirmişti

Giriş Tarihi: 8.9.2018
İzmir’de yine estetik ölümü
'de geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki İngiliz vatandaşı Leah Cambridge'nin kalça ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, bir kadın daha estetik ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Karın gerdirme (liposuction) ameliyatı için İskenderun'dan İzmir'e gelen ve özel bir hastaneyle anlaşan 43 yaşındaki isimli kadın, Op. Dr. E.D. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Meral Kurtulan'ın bir gün sonra aniden fenalaştığı ve hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen talihsiz kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından memleket Gaziantep'e gönderildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir'de son iki haftada estetik operasyondan hayatını kaybeden kadın sayısı 2'ye çıktı.
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İzmir’de yine estetik ölümü
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