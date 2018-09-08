Karaman'da feci kaza

Şaban Kaya (55) idaresindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli Karayolu'nun 1'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, araçtaki İbrahim (45) ve Ömer Kaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrilen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Kaya ile Bahriye Önal (43) ve Ahmet Kaya (81), kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.