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'da feci

'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik sında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 19:08
Karaman'da feci kaza

Şaban Kaya (55) idaresindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, -Ereğli Karayolu'nun 1'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

da, araçtaki İbrahim (45) ve (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrilen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Kaya ile Bahriye Önal (43) ve (81), kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Karaman'da feci kaza
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