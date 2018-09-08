Ölüm nedeni beyin kanaması

İstanbul
'da önceki gün saat 16.35'te Kartal'daki Mermerler Heliport'tan kalkış yaptıktan sonra saat 17.00 sıralarında Ünver Havacılık'a ait ABD yapımı Bell 430 tipi helikopter denize düştü. OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver
ve Pilot İsmet Özgür, balıkçılar ile Kınalıada vapurundan atlayan yolcular tarafından denizden çıkarıldı. Pilot Özgür Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne işadamı Ünver ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ünver tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünver'in cenazesi gece yarısı hastane morgundan alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze dün öğle saatlerinde Ünver'in yakınlarına teslim edildi. Ön otopside vücudunda ufak kemik kırıkları bulunduğu tespit edilen Ünver'in beyin kanaması ile iç kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit edildi. Ünver yarın Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Pilot İsmet Özgür'ün tedavisi ise halen Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Bölgede Sahil Güvenlik
ve Kıyı Emniyeti ekipleri helikopterin denizdeki parçalarını çıkartırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu da kazanın nedenini araştırıyor. Soruşturmaya helikopterin üretici firmasından uzmanlar da dahil olacak. Helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün kaza öncesi ne Atatürk ne de Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol birimlerine herhangi bir acil durumu çağrısı yapmadığı öğrenildi. Kazanın, CB olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden elektrik yüklü bulutların İstanbul'da etkili olduğu saatlerde yaşanması nedeniyle, kazanın helikoptere yıldırım isabet etmesinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bir diğer ihtimale göre ise helikopter "microburst" denilen sıcaklığın aniden düşmesi sonucu aşağı doğru hareket eden hava akımına kapılmış olabilir.