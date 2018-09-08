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Önce kafasına vurdular, sonra sıktılar...Güvenlik müdürünün öldürülme anı kameralarda

'nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürünün öldürülme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 14:35
Önce kafasına vurdular, sonra sıktılar...Güvenlik müdürünün öldürülme anı kameralarda

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana gelen olayda, (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile Çopuroğlu'na ateş etmiş, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Önce kafasına vurdular, sonra sıktılar...Güvenlik müdürünün öldürülme anı kameralarda

"Önce kafasına vurdular,sonra sıktılar"

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mekandan şortlu ve başında şapkalı şekilde iki arkadaşıyla dışarı çıkan Hakan Çopuroğlu'nun bir süre otopark önünde konuştuğu görüldü. Bu sırada yakındaki bir otomobilin önünde bekleyen başka gruptan iki kişiden birinin sopa,diğerinin elinde pompalı tüfekle Hakan Çopuroğlu'nun üzerine hızlı şekilde geldiği kameralara yansıdı.Üzerine gelen kişileri gören Çopuroğlu, belinden çıkardığı silahla yere doğru ateş ettiği, şüphelilerden birinin Çopuroğlu'nun kafasına sopayla vurması ve diğerinin yerdeyken şahsa ateş ettiği ve sonrasında araca binip uzaklaştıkları görüldü.

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Önce kafasına vurdular, sonra sıktılar...Güvenlik müdürünün öldürülme anı kameralarda
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