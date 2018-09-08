Şişli Belediyesi’nden tarihe ayıp

Şişli'de bulunan tarihi eser tescilli bir apartman, Şişli Belediyesi
'nin verdiği yapı izninden dolayı tehdit altında. Belediye tarafından bir inşaat firmasına denetim yapılmadan verilen yapı izni kapsamında, tarihi eser niteliğinde bulunan apartmana bitişik bir şekilde inşaat çalışması başlatıldı. Kaba inşaatı biten yapı nedeniyle iki binanın birbirine yapışık şekle gelmesi dikkat çekti. 2. derece tarihi eser olarak tescilli binanın sakinlerinin başvurusu ile İstanbul
15. Asliye Hukuk Mahkemesi
, yapının hukuka aykırı olduğunu tespit etti. İstanbul 9. İdare Mahkemesi
, belediyenin izin verdiği yapının tarihi binaya zarar verdiğini tespit ederek ruhsat izninin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Şişli Belediyesi yaklaşık 2 yıl mühürlü kalan yapının tekrar devam etmesi için bir üst mahkemeye itiraz etti. Üst mahkeme, kendilerine sunulan bilirkişi raporları ve alt mahkemelerin kararlarına rağmen, temmuz ayında yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verdi.