Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şişli Belediyesi’nden tarihe ayıp

’nden tarihe ayıp

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
Şişli Belediyesi’nden tarihe ayıp
Şişli'de bulunan tarihi eser tescilli bir apartman, 'nin verdiği yapı izninden dolayı tehdit altında. Belediye tarafından bir inşaat firmasına denetim yapılmadan verilen yapı izni kapsamında, tarihi eser niteliğinde bulunan apartmana bitişik bir şekilde inşaat çalışması başlatıldı. Kaba inşaatı biten yapı nedeniyle iki binanın birbirine yapışık şekle gelmesi dikkat çekti. 2. derece tarihi eser olarak tescilli binanın sakinlerinin başvurusu ile 15. , yapının hukuka aykırı olduğunu tespit etti. İstanbul 9. , belediyenin izin verdiği yapının tarihi binaya zarar verdiğini tespit ederek ruhsat izninin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Şişli Belediyesi yaklaşık 2 yıl mühürlü kalan yapının tekrar devam etmesi için bir üst mahkemeye itiraz etti. Üst mahkeme, kendilerine sunulan bilirkişi raporları ve alt mahkemelerin kararlarına rağmen, temmuz ayında yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli Belediyesi’nden tarihe ayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN