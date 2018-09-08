Şoför uyudu, yayaya çarptığında uyandı... İşte saniye saniye kaza anları

Kaza dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi.
Samsun'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya (59) çarptı.
Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Şoför uyudu, yaya çarptığında uyandı... İşte saniye saniye kaza anları
Görüntülerde, Gürdal T.'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı'ya çarptığı görüldü.