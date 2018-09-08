Türkıye’de rekor dünyada üçüncü

Güney Amerika
'dan yüklendiği gemiyle yola çıkan 7 ülke dolaşan ve Türkiye
'ye sokulmak istenen 6 milyar lira değerindeki 800 kilogram kokain, Kocaeli
'nde düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Miktarın, bir operasyonda ele geçirilen dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük miktarı olduğu ifade edildi. Emniyet güçleri, Körfez ilçesindeki bir limana yanaşan gemiye 7 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Jandarma köpeği Vira'nın da katıldığı operasyonda Vira'nın tepki vermesi üzerine bir konteynırda maden malzemelerinin arasına saklanmış sporcu çantalarının içerisinde 800 kilogram uyuşturucu madde
ele geçirildi. 'VİRA'DAN KAÇAMADILAR
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Gemiden limana indirilen konteynırların X-ray cihazıyla taramaları yapılmış ve konteynırın birinde alınan görüntülerde farklı yoğunluklar olduğunun tespit edilmesi üzerine konteynırın mührü kırılarak kapakları açılmış ve içinde sanayi tipi adlandırılan çuvallar olduğu, çuvallar incelendiğinde ise kimyasal zehirli ve keskin kokulu bir madde olan ferro silikon maddesiyle dolu oldukları görülmüştür. Ferro silikon maddesinin keskin kokusu nedeniyle çuvallar içerisinde bulunan kokain maddesini narkotik köpeğinden gizlemek amacıyla özellikle seçildiği anlaşılmıştır. Ancak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü emrinde görevli 'Vira' isimli narkotik köpeğinin yaptığı aramada çuvallarda uyuşturucu madde olduğu tespit edilmiştir" dedi. Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini belirten Vali Aksoy, "Ferro silikon maddesi içine gizlenmiş spor çantalar içerisinde itinayla paketlenmiş 1 kilogramlık paketler halinde 800 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Kokaine, imha edilmek üzere el konulmuştur. Faillerinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu. DHA
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Jandarma köpeği Vira'nın verdiği tepkiler üzerine açılan bir konteynırda sporcu çantalarının içerisinde 800 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, saniye saniye polis kamerasına yansıdı.