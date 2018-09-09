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17 günlük kocasını öldürdü

Evde tartıştığı 17 günlük eşi tarafından kalbinden bıçaklanan yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 9.9.2018
17 günlük kocasını öldürdü
'de 20 yaşındaki , tartıştığı 17 günlük kocası 'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdü. Olay Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki Yunus Çolak, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen polis Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı. Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşini yaraladığını itiraf etti. Gözaltına alınan kadın tutuklandı. Talihsiz adam ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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17 günlük kocasını öldürdü
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