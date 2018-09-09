5 İngiliz'e hayat veren Sakine teyze, son yolculuğuna uğurlandı

Londra'da, Türkiye'ye izne gitmek için uçak bileti aldıktan sonra evine giderken bisiklet çarpması sonucu yaşamını yitiren ve Adıyaman'da yaşayan ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla 5 İngiliz'e hayat veren 59 yaşındaki Sakine Tezer'di Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 22 yıl önce Londra'ya giden ve uzun yıllar önce eşinden ayrılan Sakine Tezerdi (59) Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu, Londra'nın Dalston bölgesinde yalnız başına yaşıyordu.

28 Ağustos günü saat 15.37'de eve dönerken yaya geçidinde elektrikli bisiklet çarptı. 30 yaşlarındaki bisikletli olay yerinden kaçarken koma halinde kaldırıldığı Londra Kraliyet Hastanesi'nde 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine İngiliz doktorlar, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan annesi Rahime (85) kız kardeşi Şehriban (50) ve ağabeyi Mustafa Tezerdi'yi (56) arayarak, tercüman aracılığıyla, "Elimizden geleni yaptık ama O'nu kurtaramadık. Organlarını bağışlamak ister misiniz?" diye sordu. Ailesi de organlarını bağışlamayı kabul etti.

5 İNGİLİZ'E HAYAT

Tezerdi'nin böbrekleri, akciğeri, karaciğeri, kalbi ve pankreası organ nakli bekleyen 5 İngiliz'e hayat verdi. Londra'daki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından önceki gün İngiltere Alevi Kültür Merkezi (AKM) Cem Evi'nde Zakirlerin saz eşliğinde dua ve nefeslerle Sakine Teyzeyi Türkiye'ye uğurladı. Uçakla Kahramanmaraş'a gelen Sakine Tezerdi'nin cenazesi Gölbaşı ilçesine götürüldü. Evinin önün de annesi kız kardeşleri ve ağabeyi ile akrabaları tarafından karşılanan Tezerdi'nin cenazesine burada helallik verildi.

SEN BİR MELEKTİN KUZUM

Kızının tabutu başında ağıtlar yakan 85 yaşındaki anne Rahime Tezerdi "Kuzum, ciğerim ömrün insanlara yardım etmekle geçti. Bak öldün giderken de insanlara faydalı oldun kuzum. Sen bir melektin. Kuzum" diye ağıt yaktı.