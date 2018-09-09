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Raylara karanfil bıraktılar

'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren sı ile ilgili karanfil bırakma eylemi yapıldı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralıların yakınları tarafından Sarılar Mahallesi'nde toplanan grup adına, kazada kardeşi ve kızını kaybeden Zeliha Bilgin, yaşanan olayın ihmal sonrası cinayet olduğunu savunarak, sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 19:37
Raylara karanfil bıraktılar

dan sonra ilaçlar sayesinde ayakta kalabildiklerini ifade eden Bilgin, ''8 Temmuz günü yaşanan olay, çok acı ve ihmal doluydu. Burada 25 kişi hayatını kaybederken 341 kişi de yaralandı. Bizler, ölenlerin yakınları olarak, yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak mutlaka gereken cezayı çekmeliler. Biz, aldığımız ilaçlar sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Ölenleri asla unutmadık, asla da unutmayacağız. Bugün benim doğum günüm. Kızım ve kardeşim bu kazada ölmeseydi şu an bana doğum günü sürprizi hazırlıyor olacaktılar. Yaşadığımız durum çok acı ve telafisi yok.'' diye konuştu.

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olayın Meclis'te takipçisi olduklarını ve bu konuda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından, olayın yaşandığı hem zemin geçide yürüyen grup, burada raylara karanfil bıraktı.

Kazanın yaşandığı saatte geçen bir trene de karanfil atan grup, daha sonra dağıldı.

Etkinliğe Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Nuh Nuhoğlu, siyasi partilerin üye ve temsilcileri ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

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Raylara karanfil bıraktılar
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