Düğün takılarına nafaka haczi

Antalya
'da
eski eşine nafaka ödemediği iddia edilen kişinin, yaptığı düğünündeki takılarına haciz işlemi uygulanmasına karar verildi. Semra Ç. 2.5 yıl kadar evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu Mert
T.'nin nafaka parasını ödemediği iddiasıyla yasal yollara başvurdu. Bunun üzerine Mert T.'nin dün gerçekleştireceği düğün öncesi, 50 bin liralık nafaka parasının alınması için icra işlemi başlatıldı. Antalya
16. İcra Dairesince Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazıda, "Alacaklı vekilinin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı, para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste 08.09.2018 tarih ve saat 18.30'dan itibaren düğün süresince yeterli emniyet personelinin hazır edilmesi rica olunur." ifadelerine yer verildi. Mert T., ise eski eşinin düğününü sabote etmek için böyle bir karar aldırdığını öne sürdü.