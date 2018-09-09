Gelin arabası ve kalaşnikoflu soyguncunun ifadesinden ilk ayrıntılar
Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı soygunun detayları ortaya çıktı. Soyguncu ifadesinde, soygunu ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirdiğini, kiraladığı aracın plakasını gizlemek için gelin arabası gibi süslediğini söyledi.
Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı soygunun detayları ortaya çıktı. Soyguncu ifadesinde, soygunu ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirdiğini, kiraladığı aracın plakasını gizlemek için gelin arabası gibi süslediğini söyledi.