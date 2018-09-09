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Gelin arabası ve kalaşnikoflu soyguncunun ifadesinden ilk ayrıntılar

'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı soygunun detayları ortaya çıktı. Soyguncu ifadesinde, soygunu ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirdiğini, kiraladığı aracın plakasını gizlemek için gelin arabası gibi süslediğini söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 07:31
Gelin arabası ve kalaşnikoflu soyguncunun ifadesinden ilk ayrıntılar

'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı soygunun detayları ortaya çıktı. Soyguncu ifadesinde, soygunu ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirdiğini, kiraladığı aracın plakasını gizlemek için gelin arabası gibi süslediğini söyledi.

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Gelin arabası ve kalaşnikoflu soyguncunun ifadesinden ilk ayrıntılar
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