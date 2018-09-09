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Her yerde aranıyordu, kovalamacayla yakalandı!

polisi "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan Melek M. isimli şahsı kovalama sonrası yakaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 10:59
Her yerde aranıyordu, kovalamacayla yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yıllar önce yağma olayına karışan Melek M.'ye (31) 10 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılandığı için dışarıda olan Melek M.'nin kararı onanınca hakkında arama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Melek M.'yi bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede kadının Toros Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis adrese baskın düzenledi.

Bu sırada polisin geldiğini fark eden Melek M. kaçmak istedi. Polis kısa süren kovalama sonrası kadını yakaladı. Kadın emniyete getirildikten sonra işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

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Her yerde aranıyordu, kovalamacayla yakalandı!
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