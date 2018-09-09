İstanbul’da dolu şoku

İstanbul
'da
beklenen şiddetli yağmur dün öğle saatlerinde aniden başladı. Sağanak yağış
zaman zaman doluya döndü. Dolu tanelerinin fındık büyüklüğünde olduğu görüldü. Sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışla birlikte E5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşarken, Topkapı alt geçidini de su bastı. Bazı sürücüler dolu yağışı sırasında otomobillerini köprü ve viyadük altlarına çekti. Bazıları da arabalarını örterek kurtarmaya çalıştı. Avcılar, Küçükçekmece
, Bakırköy ve Zeytinburnu
'nun yanı sıra yağış denizde de etkili oldu. Tekneler şiddetli yağmur ve yüksek dalgaların arasında yol almaya çalıştı. Şehrin bazı bölgelerine hiç yağış düşmediği de görüldü. Emirgan sahilinde balık avlayanlar ve sıcak havanın etkisiyle dolaşanlar oldu.