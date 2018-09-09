İşte gerçek sevgi

SAMSUN'DA annesi tarafından terk edilen ve devlet korumasına alınan 7 yaşındaki küçük kızın koruyucu ailesi olmak isteyen Gülümser Horuz, kızın çölyak hastası olduğunu öğrendiğinde bir an bile tereddüt etmeden onun koruyucu ailesi oldu. SABAH'A konuşan Horuz, "O artık benim kızım. Ben onunla ilgilenmekten ve ona bakmaktan çok mutlu oluyorum. Glütensiz yiyeceklerle beslenmesi gerekiyor, Türkiye'de biraz zor bulunduğu için yurt dışından sipariş veriyoruz" dedi. E.E.B. 2013'te annesi tarafından sokağa terk edilince devlet korumasına alındı. Bir süre önce Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası'nı ziyaret eden Gülümser Horuz, küçük E.E.B'yi(7) görünce çok sevdi. Gülümser Horuz ve eşi Ayhan Horuz Onun koruyucu ailesi olmak için müracaatta bulundu. Ancak yetkililer kızın çölyak hastası olduğunu söyledi. Gülümser ve Ayhan Horuz çifti 2 çocukları olmasına rağmen hiç tereddütsüz küçük kızın koruyucu ailesi olmayı kabul etti.

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