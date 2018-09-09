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Sapanca’da trafik sı: 1 ölü, 2 yaralı

’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 07:02
Sapanca’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde yönüne giden idaresindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobile, Kurtköy Mahallesi mevkisinde dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı yöne giden Fatih C.U. yönetimindeki 41 FU 198 plakalı otomobil çarptı.

da her iki sürücü ile 41 FU 198 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bertun A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Nuri Şıkkibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın olduğu bölgede toplanan mahalle halkı, yolda gerekli aydınlatma ve trafik lambaları bulunmadığını belirterek aralarında kaza yapan otomobilin de bulunduğu araçlarla Sapanca-Kocaeli yolunu trafiğe kapattı.

Kalabalığın ilçe kaymakamının olay yerine gelmemesi durumunda yolu trafiğe açmayacaklarını belirtmesi üzerine Sapanca Kaymakamı Ali Ada kaza yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Ada'nın yolda gerekli önlemlerin alınması için resmi girişimlerde bulunacağını ifade etmesiyle araçlar vatandaşlar tarafından kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Videoda, dönmek üzere manevra yapan otomobile diğer otomobilin çarptığı görülüyor.

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Sapanca’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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