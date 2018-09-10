AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2018-2019

2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenimini Anadolu Üniversitesi AÖF aracılığıylı sürdürmeye devam etmek isteyen bireyler AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırırken ilk kez Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar ise yeni kayıt tarihini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi ise 2018-2019 kayıt yenileme paylaştı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ

2018-2019 öğretim yılı ÖSYS Yeni Kayıt İnternet Başvuru ve Kayıt duyurusu hakkında AÖF'ten yapılan açıklama;

İnternet Başvuru İşlemleri; 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir. İnternet Başvuru Adresi "http://aof.anadolu.edu.tr"

İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

10 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıt İşlemleri; 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 08 Eylül 2018 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Adaylar, 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 10 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 10 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2017-2018 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 2018-2019 eğitim dönemi için 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. AÖF kayıt işlemleri hakkında başka detaylar geldiği takdirde güncel ve doğru bir şekilde sabah.com.tr'den okuyabilirsiniz.