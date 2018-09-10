Haberler > Yaşam Haberleri > Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? - Kime aittir
Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? - Kime aittir
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 10.9.2018 22:17Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 22:19
Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir?