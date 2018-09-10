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Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? - Kime aittir

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 10.9.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 22:19

Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir?

Cevap: B) Hitchcock

Kim Milyoner Olmak İster 774. bölüm soru ve cevapları!

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Bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığıyla doğrudan alakalı olmalı sözünün sahibi kimdir? - Kime aittir
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