Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çürük elma polisleri ekip arkadaşları tutuklattı!

Çürük elma leri ekip arkadaşları tutuklattı!

İstanbul ’de görevli olmadıkları halde kimlik kontrolü yaptıkları C.B.’nin olduğunu öğrenince kiraladıkları araca bindirerek silah gösterip para isteyen 2’si memuru 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheli 2 polisin Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalıştığı, şubedeki ekip arkadaşlarınca mağdur C.B.’nin ifadesi ardından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 13:36
Çürük elma polisleri ekip arkadaşları tutuklattı!

İstanbul 'den aldıkları bir vatandaşı Beylikdüzü'ne kadar kiraladıkları bir araçla getirdikleri, bu esnada mağdurun olduğunu öğrendikleri için silah zoruyla para talep ettikleri ortaya çıkan 2'si memuru 3 şüpheliyi ekip arkadaşları ortaya çıkardı.

KİMLİK KONTROLÜ YAPIP ARACA ALDILAR

Edinilen bilgiye göre skandal olay şöyle gerçekleşti: C.B. isimli vatandaş Maltepe'de yürüdüğü sırada polis memurları H.Y., Ö.A. ve şüpheli vatandaş A.U. ile karşılaştı. Şüpheliler mağdurdan görevli olmadıkları halde kimliğini istedi. Kimlik kontrolü yapılan C.B.'nin asker kaçağı olduğunu anlayan H.Y., Ö.A. ve A.U., mağduru kiraladıkları araca bindirdi.

EKİP ARKADAŞLARINA TESLİM ETTİLER

Yolda silah göstererek C.B.'den para isteyen şüpheliler, para alamadıkları mağduru bağlı bulundukları emniyetin yer aldığı Beylikdüzü'ne kadar getirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekip çağıran şüpheliler, asker kaçağı C.B.'yi ekip arkadaşlarına teslim etti.

SİLAHLA PARA İSTEMİŞLER

Bu sırada olan biteni Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine anlatan C.B.'nin ifadesi alındı. Mağdur ifadesinde, kendisini araca bindirdiklerini, araçta silahla tehdit edip para istediklerini, veremeyince de asker kaçağı olduğundan dolayı Beylikdüzü İlçe Emniyeti'nde görevli ekip arkadaşlarına teslim edildiğini ileri sürdü. Şüphelinin ifadeleri ardından ekipler, şüpheli arkadaşları hakkında işlem başlattı. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça sorguları tamamlanan şüpheliler, Beylikdüzü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Rüşvet' ve 'Silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında H.Y., Ö.A. ve A.U. isimli 3 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çürük elma polisleri ekip arkadaşları tutuklattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN