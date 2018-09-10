Çürük elma polisleri ekip arkadaşları tutuklattı!

İstanbul Maltepe'den aldıkları bir vatandaşı Beylikdüzü'ne kadar kiraladıkları bir araçla getirdikleri, bu esnada mağdurun asker kaçağı olduğunu öğrendikleri için silah zoruyla para talep ettikleri ortaya çıkan 2'si polis memuru 3 şüpheliyi ekip arkadaşları ortaya çıkardı.

KİMLİK KONTROLÜ YAPIP ARACA ALDILAR

Edinilen bilgiye göre skandal olay şöyle gerçekleşti: C.B. isimli vatandaş Maltepe'de yürüdüğü sırada polis memurları H.Y., Ö.A. ve şüpheli vatandaş A.U. ile karşılaştı. Şüpheliler mağdurdan görevli olmadıkları halde kimliğini istedi. Kimlik kontrolü yapılan C.B.'nin asker kaçağı olduğunu anlayan H.Y., Ö.A. ve A.U., mağduru kiraladıkları araca bindirdi.

EKİP ARKADAŞLARINA TESLİM ETTİLER

Yolda silah göstererek C.B.'den para isteyen şüpheliler, para alamadıkları mağduru bağlı bulundukları emniyetin yer aldığı Beylikdüzü'ne kadar getirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekip çağıran şüpheliler, asker kaçağı C.B.'yi ekip arkadaşlarına teslim etti.

SİLAHLA PARA İSTEMİŞLER

Bu sırada olan biteni Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine anlatan C.B.'nin ifadesi alındı. Mağdur ifadesinde, kendisini araca bindirdiklerini, araçta silahla tehdit edip para istediklerini, veremeyince de asker kaçağı olduğundan dolayı Beylikdüzü İlçe Emniyeti'nde görevli ekip arkadaşlarına teslim edildiğini ileri sürdü. Şüphelinin ifadeleri ardından ekipler, şüpheli arkadaşları hakkında işlem başlattı. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça sorguları tamamlanan şüpheliler, Beylikdüzü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Rüşvet' ve 'Silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında H.Y., Ö.A. ve A.U. isimli 3 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

