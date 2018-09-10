Dünyada ilk kez Kızılay’a “Hayırseverlik Mirası Ödülü” verilecek

Türkiye'nin insani yardım alanında attığı adımlar, dünyada her geçen yıl daha fazla dikkat çekiyor. Dünyanın en cömert ülkesi olan Türkiye'ye Merkezi Chicago'da bulunan Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nden iki büyük ödül geldi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" takdim etmeyi uygun görürken, Kızılay'a da "Hayırseverlik Mirası Ödülü" verdi.

İlki 2008 yılında İstanbul'da toplanan "Küresel Donörler Forumu"nun sekizincisi bu yıl 10-12 Eylül tarihlerinde Londra'da yapılacak. Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından düzenlenen Forum, İstanbul'un ardından Abu Dhabi, Doha, Dubai, Kuala Lumpu ve Washington'da toplanmıştı.

"HAYIRSEVERLİK MİRASI ÖDÜLLERİ"NİN İLKİ KIZILAY'A

150 yıldır dünyanın dört bir yanına Türk Milletinin yardım elini ulaştıran Kızılay'ın çalışmaları dikkat çekmeyi sürdürüyor. Özellikle son 7 yıldır Suriye'de yaşanan çatışmalardan kaynaklı insani acıları dindirme yönünde çalışmalarıyla dikkat çeken Kızılay, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen herhangi bir afete ilk müdahale eden yardım kuruluşu olarak da Türkiye'nin insani yardıma verdiği öneme ilişkin farkındalığı artırıyor.

Kızılay, bu çalışmaları nedeniyle ve Dünyada hayırseverlik ruhunun yaşamasına katkıları nedeniyle ilk kez verilecek olan "Hayırseverlik Mirası Ödülleri"ne layık görüldü.

"BU ONUR HAYIRSEVER MİLLETİMİZİNDİR"

Kızılay'ın layık görüldüğü "Hayırseverlik Mirası Ödünü" değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Hayırseverlik bizim milletimizde gerçekten bir mirastır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu güzel hasletin bayraktarlığını da 150 yıldır Kızılay yapmaktadır. Elbette Kızılay'ın taşıdığı hayırseverlik bayrağı Milletimizin elinde ilmek ilmek dokunmuş bir bayraktır. Milletimiz, kendi hayatından artırdığı büyüklü küçüklü yardımlarla ülkemizi dünyanın en cömert ülkesi haline getirmiştir. Bize düşen bu mirası gelecek nesillere layıkıyla aktarmaktır. Kızılayımızı bu ödüle layık gören Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÜNDEM, DAHA FAZLA VE DAHA ETKİN İNSANİ YARDIM

Londra'da üç gün sürecek olan Forumda; hükümetler, yardım kuruluşları, vakıf temsilcileri ve araştırmacılar, insan onuru, radikalleşmeye karşı direnç, sosyal dayanışma, inanç temelli bağış ile veri destekli hayırseverlik gibi konuları ele alacak.