Durakta dehşet

BAŞKENT'TE, otobüs bekleyenlere "Müslüman mısınız?" diye soran bir kişi, "Müslümanız" cevabını alınca "Ben de şeytanım" diyerek ekmek bıçağıyla saldırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç olay, Etimesgut'ta 7 Eylül Cuma sabahı yaşandı. İşe gitmek için otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, Hakkı Ç. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Duraktaki vatandaşlar sağa sola kaçışırken, Mert K., Hayrullah A. ve ismi belirlenemeyen 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Hakkı Ç., yere yığılan Mert K. ve Hayrullah A.'yı bıçaklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı Hayrullah A. ile ismi belirlenmeyen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, Mert K.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Hayrullah A. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakalanıp adliyesevk edilenlen Hakkı Ç., tutuklandı. Görgü tanığı Alim Köse, "Ölü ve yaralılar vardı. Kanları görünce korktum. Durakta bekleyenlere bıçakla rastgele saldırmış. Saldırgan 'Müslüman mısın?' diye sormuş. Onlar da 'Müslümanım' deyince saldırmış" dedi.

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