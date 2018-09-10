Hırsızlık şüphelisi kadın sağlık kontrolüne kundaktaki bebeğiyle geldi

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 faili meçhul hırsızlık olayının 28 şüphelisine yapılan özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentte ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 4 ay süren kapsamlı çalışma neticesinde 25 faili meçhul olayın şüphelisi olarak 28 kişi belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen 28 şüphelinin yakalanması için bu sabah, Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde polis ekipleri evleri didik didik ararken, evlerin çatı katları da kontrol edildi. Polis ekipleri tarafından 28 şüpheliden 15'i yakalanırken, 1 aranan şahıs ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kundaktaki bebeğiyle sağlık kontrolüne geldi

25 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirilen operasyonda gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kundaktaki bebeğiyle sağlık kontrolüne gelmesi dikkat çekti.

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