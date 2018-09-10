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'da okul trafiği başladı!

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk aşamasının başlamasıyla ’da trafik yoğunluğu da başladı. Özellikle köprülerde yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.9.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 09:33
İstanbul'da okul trafiği başladı!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerinin bugün ders başı yapmasıyla 'da trafik yoğunluğu yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Özellikle köprülerde trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Polis ekipleri de yoğunluğu azaltmak için tedbirler aldı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişte oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Görüntülerde köprüye katılım yollarında yoğunluk yaşandığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor.

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İstanbul'da okul trafiği başladı!
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