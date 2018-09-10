Katil damat konuştu: Cinayeti tasarlayarak işlemedim

Kayınvalide Aliye İçoğlu, duruşma çıkışı gözyaşı dökerek, "Çocuklarım geri gelmeyecek ama azıcık da olsa onların kemikleri rahat edecek. Şimdi mezarlığa gidip, onlara müjdeyi vereceğim" dedi.

Antalya lya'da, güneş enerjisi ürünleri imalatçısı Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'ü (30) tartışmalarının ardından ailesinin evine bıraktı. Daha sonra pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Öz, 2 Haziran 2017 tarihinde, eşiyle barışabilmek için kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun (54) Konyaaltı ilçesindeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi Aliye İçoğlu (55) ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya (31) ile sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Temmuz ayında boşanma davaları görülecek Öz, eşi Dilem ile barışma isteğine olumsuz yanıt alınca, aile üyelerinin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpeder İçoğlu da tabancayla damadına karşılık verdi.

Mevlüt İçoğlu ve Demet İçoğlu Akkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilem İçoğlu Öz ve Aliye İçoğlu ise ağır yaralandı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz, tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı Erhan Öztürk, yaptığı savunmada müvekkilinin, olay yerine öldürme kastı ile gitmediğini söyledi. Sanık Tacit Öz ise öldürdüğü eşi ile 4,5 yıl beraberliğinin olduğunu belirterek, "Bu süre içerisinde herhangi bir kavgamız olmadı. Buna dair bir şahit yoktur. Bu nedenle ben üzerime atılı 'tasarlayarak insan öldürme ve insan öldürmeye teşebbüs' suçlamalarını kabul etmiyorum" dedi.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Taciz Öz'ü; eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırdı.

ÖMÜRBOYU HAPİS 20 YILA İNDİRİLDİ

Tacit Öz'ü, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu da 'ağır yaralamak' suçundan önce ömür boyu hapse mahkum eden mahkeme heyeti, daha sonra bu cezayı eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 20 yıla indirdi.

'MEZARLIĞA GİDİP, MÜJDEYİ VERECEĞİM'

Duruşma çıkışı gözyaşı döken kayınvaldie Aliye İçoğlu, "Yüce Rabb'imin adaleti yerine geldi. Çocuklarım geri gelmeyecek ama azıcık da olsa onların kemikleri rahat edecek. Şimdi mezarlığa gidip, onlara müjdeyi vereceğim" diye konuştu.

Duruşmadan sonra öldürülen baba- kızın fotoğraflarını taşıyan Kadın Meclisi üyeleri ise adliye önünde açıklama yaparak, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.