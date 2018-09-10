Kraliyet Akademisi keşfetti o Türkiye’yi seçti

Dünyada 664 kişide görülen mutlak kulak yeteneğine sahip olan otizmli 'savant' çocuk Buğra Çankır
'ın başarı yolculuğunu herkes takdir ediyor. Matematiksel ya da sanatsal konularda olağandışı yeteneklere sahip otizmli insanlar 'savant' olarak nitelendiriliyor. Hatay
'da yaşayan 24 yaşındaki Buğra Çankır, Türkiye
'deki tek 'savant' çocuk olarak hayatını sürdürüyor. Küçük yaşta sıra dışı yeteneklere sahip olduğu ailesi tarafından anlaşılan Buğra, notaları adeta beyninde hissediyor. Duyduğu her sesi müzik notası haline çevirebilen dâhi çocuk, ilk kez duyduğu Beethoven ve Mozart'ın eserlerini bir oturuşta çalabiliyor. TÜRKIYE'YI TEMSIL ETTI
Buğra'nın geçmişte girdiği konservatuvar sınavlarında başarılı olmasına rağmen otizmli denilerek alınmadığına şimdi ise konservatuvarda akademisyenlik yaptığına dikkat çeken Kemal Çankır, oğlunun başarı hikâyesini şöyle anlattı: "Otizmli olduğu gerekçesiyle oğlumu okullara kabul etmiyorlardı. Oğluma özel piyano dersleri aldırarak kendisini geliştirmesini sağladım. İngiliz Kraliyet Akademisi
Buğra'nın yeteneğini keşfederek kendisini davet etti. Buğra, Kraliyet Akademisi'nin 8 yıllık eğitimini 6 senede tamamlamayı başardı. İngiltere
, Avusturya
, İtalya ve Macaristan'daki uluslararası piyano festivallerinde Türkiye'yi temsil etti. Bir zamanlar kapısından içeri alınmadığı konservatuvarlarda şimdi özel yetenek sınavlarını kazandı. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak onlarca gence piyano eşlik dersleri veriyor. Buğra, otizmli olmanın hiçbir şeye engel olmadığını herkese gösterdi. Yurtdışından her türlü davete ve ilgiye rağmen Buğra vatanında sanatını icra etmek için mücadele etti. İstiklal Marşı okunduğunda tüyleri diken diken oluyor. Oğlumla gurur duyuyorum. Yetenekli gençlerimiz ülkemizi hep ileriye taşıyacak."