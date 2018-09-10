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'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

'nın Salihli ilçesinde, karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 07:22 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 07:23
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Salihli-Ödemiş Karayolu Çaltılı mevkiinde meydana geldi. Salihli'den Ödemiş istikametine giden A.A. (79) yönetimindeki 45 SP 126 plakalı otomobil, karşı yönden gelen T.B. (31) yönetimindeki 45 UA 2852 plakalı otomobil ile çarpıştı. sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Ş.A. (71), V.B. (61), N.M. (58), S.B. (26), E.B. (2) ve Y.B. (1) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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