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'den son dakika açıklaması

, a karşı 4 ili uyardı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken , Trabzon ve Giresun çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 07:07 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 07:15
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü ların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

3 KENTTE DAHA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, , Trabzon ve Giresun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

KOCAELİ'YE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması
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