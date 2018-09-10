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'den hayat kurtaran müdahale

'un İskilip ilçesinde bir düğünde rahatsızlanan kişiye , düğüne misafir olarak katılan 'den geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 11:12
Songül Nine'den hayat kurtaran müdahale

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurköyde bir düğüne katılan Galip Cemal Göler aniden rahatsızlandı. Talihsiz adamın oturduğu sandalyede bir anda fenalaşması üzerine davetliler başına toplandı. O sırada düğüne bir yakınıyla geldiği öğrenilen , hemen rahatsızlanan adamın yanına giderek vatandaşlardan açılmalarını istedi. Bir eliyle bastonunu tutan Songül Nine, diğer eliyle fenalaşan şahsın nabzını ölçtü. Göler'in tansiyonundan şüphelenen Songül Nine, şahsın yatırılarak ayaklarının havaya kaldırılmasını istedi.

İLK YARDIM PERSONELİ GİBİ DAVRANDI

Hastayla sürekli konuşan Songül Nine, bastonuyla ayrıca kalabalığı dağıttı. Hastanın başından bir an olsun ayrılmayan kalabalığa da hakkında bilgiler veren Songül Nine'nin emekli hemşire olduğu öğrenildi.

Köylülerin haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu

öğrenildi.

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Songül Nine'den hayat kurtaran müdahale
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