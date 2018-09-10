Teknede üvey kardeş cinayeti

İstanbul Boğazı'nda üvey kardeş cinayeti... İddiaya göre; kiraladıkları lüks tekne ile Boğaz turuna çıkan Selçuk N. (38), 33 yaşındaki üvey kardeşi Yusuf Dörtlemez arasında önceki gün 11.00 sıralarında tartışma yaşadı. Tabancasını çeken Selçuk N., Dörtlemez'i boynundan vurdu. Silahı denize atan Selçuk N., teknenin yanaştığı Bebek'te yakalanırken, olay yerine ambulans çağırıldı. Dörtlemez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata veda etti. Oto galerisi işlettiği belirtilen Selçuk N., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Cinayetin, bir süredir araları bozuk olan üvey kardeşler arasındaki bir borç meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

KAPTANIN İFADESİ ALINDI

Selçuk N. suç aleti tabancayı attığı yeri göstermesi içni Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerce yeniden olay yerine getirildi. Ancak gösterilen alanda dalış yapan polisler, tabancaya ulaşamadı. Polis cinayetle ilgili yatın kaptanı M.C.'nin de ifadesine başvurdu. Andırın Yeşildağspor Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ifade edilen Dörtlemez'in ölümü üzerine arkadaşları ve yakınları sosyal medya üzerinden duygu dolu çok sayıda mesaj paylaştı. Çevresi tarafından çok sevilen Dörtlemez'in ölümünün ardından Andırın Belediyesi de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Adliyeye sevk edilen Selçuk N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.