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Teknede üvey kardeş i

Kiralık tekneyle Boğaz’a açılan N., tartıştığı üvey kardeşi ’i vurdu. Dörtlemez ölürken, Selçuk N. yakalandı. Zanlının denize attığı silah aranıyo

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Teknede üvey kardeş cinayeti

'nda üvey kardeş i... İddiaya göre; kiraladıkları lüks tekne ile Boğaz turuna çıkan N. (38), 33 yaşındaki üvey kardeşi arasında önceki gün 11.00 sıralarında tartışma yaşadı. Tabancasını çeken Selçuk N., Dörtlemez'i boynundan vurdu. Silahı denize atan Selçuk N., teknenin yanaştığı Bebek'te yakalanırken, olay yerine ambulans çağırıldı. Dörtlemez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata veda etti. Oto galerisi işlettiği belirtilen Selçuk N., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Cinayetin, bir süredir araları bozuk olan üvey kardeşler arasındaki bir borç meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

KAPTANIN İFADESİ ALINDI
Selçuk N. suç aleti tabancayı attığı yeri göstermesi içni Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerce yeniden olay yerine getirildi. Ancak gösterilen alanda dalış yapan polisler, tabancaya ulaşamadı. Polis cinayetle ilgili yatın kaptanı M.C.'nin de ifadesine başvurdu. Andırın Yeşildağspor Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ifade edilen Dörtlemez'in ölümü üzerine arkadaşları ve yakınları sosyal medya üzerinden duygu dolu çok sayıda mesaj paylaştı. Çevresi tarafından çok sevilen Dörtlemez'in ölümünün ardından Andırın Belediyesi de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Adliyeye sevk edilen Selçuk N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Teknede üvey kardeş cinayeti
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