Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü

Sait Parlakyıldız'ın eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kapıcı ile aralarındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı. Sait Parlaklakyıldız'ın apartman görevlisine attığı mesajlarda eşi ile birlikte sosyal medyada aynı anda çevrim içi olduklarını gerekçe gösterirken, ikisinin de çevrim içi olduğu anları gösteren notları gönderdiği belirlendi.

KAPICIYI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDECEKTİ

Parlakyıldız geçen cumartesi günü yazdığı mesajlarda ise apartman görevlisini tehdit edip, eşi ile ilgili olarak, "O ahirete gitti. Ben de seni bekliyorum. Beraber yolculuk yaparız" diye tehditte bulunduğu tespit edildi. Memleketinde tatilde bulunan apartman görevlisinin ise Sait Parlakyıldız'a, "Abi ben gelince bu iş çözülecek. Sen kiminle karıştırıyorsun bilmem" ve "Abi kaç yıldır oradayım. Benim bir yanlışımı mı gördünüz" diye yazdığı öğrenildi.

Sait Parlakyıldız'ın yakalandığında alkollü olduğu, tabancasında iki kurşun bulunduğu, kapıcıyı öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğü öğrenildi.