Yaralı kurbağa için 27 km yol gitti

Kocaeli
'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Kırçın
, evinin bahçesinde bulduğu 20 santim uzunluğundaki yaralı dev kurbağayı tedavi ettirmek için 27 kilometre yol katetti. 45 yaşındaki Ömer Faruk Kırçın, evinin bahçesinde, halk dilinde "ekmek kurbağası" olarak bilinen, yaklaşık 20 santim boyunda yaralı bir kara kurbağa ile karşılaştı. Kurbağayı iyileştirebilmek için aracıyla yola çıkan Kırçın, evine yaklaşık 27 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde özel bir veteriner kliniğinin yolunu tuttu. Veterinerler tarafından tedaviye alınan kurbağanın çene kısmında kırıkların olduğu ve dilinin de parçalandığı tespit edildi. Ameliyata alınan kurbağanın buz ile metabolizması yavaşlatılarak dilindeki ve çenesindeki kesiklere dikiş atıldı. Ameliyatın ardından gözetim altına alınan kurbağanın antibiyotik tedavisi altına alındığını söyleyen veteriner kliniği yetkilileri, tedavinin tamamlanması sonrasında hayvanın doğaya salınacağını belirtti. Ömer Faruk Kırçın ise "İlk defa böyle bir kurbağa görüyordum. Vicdanım el vermedi, bir kenara atıp ölmesine razı olamazdım" dedi.