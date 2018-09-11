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13 cinayetin zanlısı o mu?

ihbarı üzerine yakalanan, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından 12 Ağustos'ta tutuklanan zanlının, ve 'da şubattan bu yana farklı tarihlerde yaşanan 8 olayda, 13 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı araştırılıyor. Zanlının birlikte yaşadığı kadın da çelişkili ifadeleri üzerine tutuklandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 18:38
13 cinayetin zanlısı o mu?

13 CİNAYETİN BAĞLANTISI MI VAR?

'da, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından tutuklu bulunan zanlının, Ordu ve 'da şubattan bu yana farklı tarihlerde yaşanan 8 olayda, 13 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı araştırılıyor.

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13 cinayetin zanlısı o mu?
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