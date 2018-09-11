13 cinayetin zanlısı o mu?

13 CİNAYETİN BAĞLANTISI MI VAR?

Ordu'da, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından tutuklu bulunan zanlının, Ordu ve Samsun'da şubattan bu yana farklı tarihlerde yaşanan 8 olayda, 13 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı araştırılıyor.