13 cinayetin zanlısı o mu?

Gasp ihbarı üzerine yakalanan, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından 12 Ağustos'ta tutuklanan zanlının, Ordu ve Samsun'da şubattan bu yana farklı tarihlerde yaşanan 8 olayda, 13 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı araştırılıyor. Zanlının birlikte yaşadığı kadın da çelişkili ifadeleri üzerine tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.9.2018 18:30Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 18:38
13 CİNAYETİN BAĞLANTISI MI VAR?
Ordu'da, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarından tutuklu bulunan zanlının, Ordu ve Samsun'da şubattan bu yana farklı tarihlerde yaşanan 8 olayda, 13 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı araştırılıyor.