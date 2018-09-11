Adanalı hanımlardan beş yıldızlı lezzet…

Yemek pişirme, hijyen ve sunum teknikleri konusunda iki yıl Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi bünyesinde eğitim alan kadınlar tarafından, "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi kapsamında, Adana'nın patlıcan güveç, kuzu şiş kebap, kuru patlıcan dolması gibi en beğenilen yemekleri ve mezeleri, özel bir mönü olarak hazırlandı.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN YAŞATILMASI AMACIYLA...

Kadınların ekonomik yönden kalkınması ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla kurulan Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi, markalaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 – 9 – 10 Mart tarihlerinde otelin mutfağı bu kooperatiften dört kadın temsilciye emanet edilecek.