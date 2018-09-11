Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Adanalı hanımlardan beş yıldızlı lezzet…

lı hanımlardan beş yıldızlı lezzet…

Salmanbeyli Köyü’nden 30 kadının yaptığı yemekler, bölgede bulunan bir otelin menüsüne eklendi. Mutfakta harika yemekler yapan kadınlar yemekleri tadanların beğenisini topladı.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 15:47
Adanalı hanımlardan beş yıldızlı lezzet…

Yemek pişirme, hijyen ve sunum teknikleri konusunda iki yıl Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi bünyesinde eğitim alan kadınlar tarafından, "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi kapsamında, 'nın patlıcan güveç, kuzu şiş kebap, kuru patlıcan dolması gibi en beğenilen yemekleri ve mezeleri, özel bir mönü olarak hazırlandı.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN YAŞATILMASI AMACIYLA...

Kadınların ekonomik yönden kalkınması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması amacıyla kurulan Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi, markalaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda 8 Mart dolayısıyla 8 – 9 – 10 Mart tarihlerinde otelin mutfağı bu kooperatiften dört kadın temsilciye emanet edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanalı hanımlardan beş yıldızlı lezzet…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN