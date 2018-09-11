Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'da kan donduran olay!

'da kan donduran olay!

'da Arif Gözde (33), yalnız yaşadığı evinde elleri plastik kelepçeyle bağlı ve ağzı bantlanmış şekilde ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 14:30
Ankara'da kan donduran olay!

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. 841'inci sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde oturan Arif Gözde, iddiaya göre bir süredir kirasını ödemiyordu. Bunun üzerine ev sahibi Fazlı I., Arif Gözde ile görüşmek üzere eve gitti. İçeriden ses alamayınca kendi anahtarı ile eve giren Fazlı I., Arif Gözde'nin elleri plastik kelepçi ile bağlı ve ağzı bantlanmış olan cansız bedeni ile karşılaştı.

1 AYDIR İŞE GİTMİYORDU

Daha sonra ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. İşçi olarak şeker fabrikasında çalıştığı belirtilen Gözde'nin bir aydır işe gitmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da kan donduran olay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN