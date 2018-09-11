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Bataklığa saplandı, suya gömülürken kurtardı

’da baraja giren bir vatandaş bataklığa saplandı. Bataklığın içine çektiği vatandaş, ekiplerin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 22:59
Bataklığa saplandı, suya gömülürken AFAD kurtardı
Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı'na giren Ahmet Kaya (73) bataklığa saptandı. Uzun süre saplandığı bataklıktan kurtulmaya çalışan vatandaş dibe doğru batmaya başladı. Barajda suyun içinde bir vatandaşın çırpındığını gören vatandaşlar hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve jandarma arama kurtarma ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından bataklığa boğulmak üzere olan vatandaşı kurtardı. Soğuktan üşüyen yaşlı vatandaş kurtarıldıktan sonra hemen alüminyum folyoyla sarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
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Bataklığa saplandı, suya gömülürken AFAD kurtardı
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